Beşiktaş'tan son 15 yılın en kötü başlangıcı

Beşiktaş, ilk üç haftalar itibarı ile son 15 sezondaki en kötü lig başlangıcına imza attı.

02 Eylül 2019, Pazartesi 08:59
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Beşiktaş'tan son 15 yılın en kötü başlangıcı

Evindeki Çaykur Rizespor beraberliği ile dört puanda kalan Beşiktaş, ilk üç haftalar itibarı ile son 15 sezondaki en kötü lig başlangıcına imza attı. Siyah-beyazlılar bundan önceki en kötü lig startını 2004-2005 sezonunda yaşamış; Malatya ve Gençlerbirliği ile berabere kalıp, Denizlispor'a mağlup olarak 2 puan toplamıştı. Beşiktaş bu sezon sırasıyla Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-0 yenilirken, evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor'la ise 1-1 berabere kaldı.

(Sabah)

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