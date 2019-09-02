Evindeki Çaykur Rizespor beraberliği ile dört puanda kalan Beşiktaş, ilk üç haftalar itibarı ile son 15 sezondaki en kötü lig başlangıcına imza attı. Siyah-beyazlılar bundan önceki en kötü lig startını 2004-2005 sezonunda yaşamış; Malatya ve Gençlerbirliği ile berabere kalıp, Denizlispor'a mağlup olarak 2 puan toplamıştı. Beşiktaş bu sezon sırasıyla Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-0 yenilirken, evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor'la ise 1-1 berabere kaldı.

(Sabah)