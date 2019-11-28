Beşiktaş'tan şok sakatlık açıklaması

Beşiktaş iki oyuncusu hakkında sakatlık açıklaması yaptı. Savunma oyuncusu Victor Ruiz ile Kayra Kartal Yılmaz'ın sakatlıkları hakkında bilgi verilirken özellikle İspanyol oyuncunun 3-4 hafta görev yapamayacağı bildirildi.

28 Kasım 2019, Perşembe 14:11 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan şok sakatlık açıklaması

İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz ile genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz hakkında Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir, Sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Victor Ruiz'in 3-4 hafta oynaması beklenmiyor. İspanyol savunmacının Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçları dışında belki 16.haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde de görev alamama durumu buşunuyor.


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