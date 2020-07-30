Karius'un ayrılığı sonrasında kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Siyah-Beyazlılar, daha önce Başakşehir’den Volkan Babacan’ı istemişti. Ancak Turuncu-Lacivertli ekibin başkanı Göksel Gümüşdağ’dan bu transfere onay çıkmadı. Bu gelişmelerin üzerine bir an önce kaleci transferini bitirmeyi hedefleyen Kara Kartal, gözünü Sinan Bolat’a çevirdi. Daha önce Süper Lig’de Galatasaray ve Kayseri forması da giyen 31 yaşındaki file bekçisinin Belçika ekibi Royal Antwerp ile olan sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olan tecrübeli eldiven için teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bu transfere onay verdiği bilgisine ulaşıldı.

Ersin’e de çok şey katacak

Bu doğrultuda Beşiktaş Yönetimi, Sinan ile masaya oturdu ve taraflar büyük oranda anlaşma sağladı. Öte yandan teknik ekibin Sinan için Siyah-Beyazlı ekibin 2001 doğumlu genç kalecisi Ersin Destanoğlu’na da tecrübeleriyle çok şey katacağı görüşünde birleştiği bilgisine ulaşıldı. Başarılı eldiven kariyerinde Genk, Standart Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Brügge, Naiconal, Arouca ve Antwerp formaları giydi.

Ömer Necati Albayrak