Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Siirtli öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu. Kampanyayı organize eden Beşiktaş malzeme sorumlusu ve maraton sporcusu Erdal Erdem, Kurtalan ilçesine bağlı Akdem köyüne gelerek burada Akdem İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye ederken, onlarla sohbet etti. Erdal Erdem yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Çebi’nin öncülüğünde sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.