Beşiktaş'tan sert açıklama
Ligde geçen hafta oynanan maçların ardından birçok kulüpten hakem yönetimlerine tepki gelmesi sonrası Beşiktaş da ses yükseltti. Siyah-Beyazlı kulüp, dün resmi internet sitesinden, "Bağıranların değil sahada “HAKKI”yla kazananların “ŞEREF”li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz" mesajını paylaştı.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de yaşanan tartışmalı hakem kararları sonrası kulüplerden peş peşe açıklamaların gelmesinin ardından dün suskunluğunu bozdu. Akşam saatlerinde resmi internet sitesinden yayınlanan sert mesajda, "Bağıranların değil sahada “HAKKI”yla kazananların “ŞEREF”li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
'Algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz'
Siyah-Beyazlılar'dan yapılan resmi açıklamanın devamında, "Süper Lig ekiplerinin son
dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz. Futbol Takımımız'ın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art
niyetsiz ve “ADALET” duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet
ediyoruz" sözlerine yer verildi.