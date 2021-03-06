Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de yaşanan tartışmalı hakem kararları sonrası kulüplerden peş peşe açıklamaların gelmesinin ardından dün suskunluğunu bozdu. Akşam saatlerinde resmi internet sitesinden yayınlanan sert mesajda, "Bağıranların değil sahada “HAKKI”yla kazananların “ŞEREF”li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'Algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz'

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan resmi açıklamanın devamında, "Süper Lig ekiplerinin son

dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz. Futbol Takımımız'ın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art

niyetsiz ve “ADALET” duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet

ediyoruz" sözlerine yer verildi.