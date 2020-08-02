Beşiktaş'tan Serkan Kırıntılı hamlesi!
Gelecek sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı hedefleyen Beşiktaş, kaleci arayışlarına devam ediyor. Loris Karius sonrası kaleyi genç kaleci Ersin Destanoğlu'na teslim eden siyah beyazlılar, bu bölgeye daha tecrübeli bir ismi getirmek istiyor. Bu doğrultuda Konyaspor'da forma giyen Serkan Kırıntılı'yı gündemine alan Kartal, tecrübeli eldiven için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş Serkan Kırıntılı için bastırıyor... Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın ardından listesine aldıkları Serkan Kırıntılı için Konyaspor'la görüşme kararı aldı. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki kaleci için resmi teklif yapılacak.
PARA+1 GENÇ OYUNCU
Beşiktaş'ın Serkan için bir miktar parayla birlikte 1 genç oyuncuyu teklif edeceği önerildi. Serkan Kırıntılı'ya Sergen Yalçın'ın da onay verdiği gelen bilgiler arasında. (Takvim)