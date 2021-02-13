Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki günkü Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamayla, adeta olay yaratmıştı. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sarf ettiği sözlerin sorulması üzerine Yalçın, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Başkan'ın her röportajda, 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor. Biz buradayız. Zor şartlarda geldik, zor şartlarda çalıştık. Birçok problem var ama oyuncularımızla üstesinden geldik. İnşallah lig bitene kadar üstesinden geliriz. Türkiye'de uzun vadeli plan yapmak sağlıklı değil. Çok fazla hoca değişiyor. Camia ve taraftar istediği sürece burada oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

Şampiyonluk ve başarı bonusu...

Tecrübeli teknik adamın bu çıkışı sonrası yönetim, harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, başarılı teknik adama 2 yıllık yeni kontrat önerisinde bulunma kararı aldı. Yalçın'ın maaşında da önemli miktarda iyileştirme yapılması bekleniyor. Ek olarak kulübün simge isimleri arasında yer alan Sergen hocaya önerilecek kontratta, şampiyonluk ve başarı bonusları da yer alacak.





Çebi ne demişti?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hafta başında Milliyet'ten Bilal Meşe'ye açıklamalarda bulunmuştu. Çebi, Sergen Yalçın'la ilgili olarak, "Hocamızın ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, sözleşmeyi uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız. Kaldı ki niye hocayla yola devam etmemek gibi bir düşüncem olsun? Bir neden göremiyorum. Kamuoyu bilsin ki biz hocamızla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Yıldırım