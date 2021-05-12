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Beşiktaş'tan Serdar Dursun'a transfer teklifi

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında da görüşmelerini sürdürürken Darmstadt'ın golcüsü Serdar Dursun için teklifini yaptığı aktarıldı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 21:05 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Serdar Dursun'a transfer teklifi

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamlanmaya odaklanmışken önümüzdeki sezon adına transfer çalışmaları da başladı. Beşiktaş'ın Darmstadt'ın golcüsü Serdar Dursun için teklifini ilettiği belirtildi. 

İşte teklif edilen ücret!

Hessenschau'da yer alan habere göre Beşiktaş, Serdar Dursun'a yıllık 500 bin Euro'luk bir teklifte bulundu. Fakat oyuncuyla aynı zamanda Almanya'dan Hamburg ve Schalke'nin de ilgilendiği belirtiliyor. 

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'Sergen Yalçın'ın tercihi değil' iddiası!

Hessenschau'daki ifadelere göre Serdar Dursun, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın öncelikli tercihleri arasında yer almıyor. Yönetimin Serdar Dursun ile sözleşme imzalamak istediği aktarılmakta. 

Darmstadt'ta kalması imkansız

Serdar Dursun'un Darmstadt ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor ve oyuncunun takımda kalmayacağı aktarılıyor. Bu sezon Darmstadt formasıyla toplam 34 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu; 23 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

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