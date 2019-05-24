İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

12 Haziran 2015 tarihinden beri Beşiktaşımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten, Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de iki şampiyonluk kazanmasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkarak tarihi bir başarıya imza atmasında büyük bir payı olan Şenol Güneş, bundan sonra Ay-Yıldızlı millilerimizin başarısı için çalışmalarını sürdürecektir.

Şenol Güneş’e Beşiktaşımıza vermiş olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.