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Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi deplasman maçları için duyuru

Beşiktaş Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak deplasman maçları için taraftarlara duyuru yaptı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 00:28 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi deplasman maçları için duyuru

Beşiktaş Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak deplasman maçları için taraftarlara duyuru yaptı. 

Yapılan açıklamada, "2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi elemeleri boyunca deplasman takımı taraftarlarının stadyumlara girişlerine Covid-19 tedbirleri kapsamında izin vermeyen UEFA’nın, deplasman takımı taraftarlarının grup aşaması ve eleme turlarında tribünde yer alıp almamaları ile ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması beklenmektedir.

Bu doğrultuda, Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki deplasman maçları için toplu veya münferit olarak seyahat etmeyi planlayan taraftarlarımıza UEFA’nın konuyla ilgili nihai kararını beklemelerini önemle tavsiye ederiz." ifadelerine yer verildi.


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