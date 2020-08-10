Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, "Uzun sürecek bir kampanya bu. İlk ayağını da dün yaptık. 80 milyon civarında bir bağış topladık.Tam net rakamı henüz bilmiyorum. Diğer takımların taraftarları da destek oldu ve 80 milyon gibi önemli bir rakam elde edildi. Bizim de proje çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

"Beşiktaş taraftarı bize çok destek oldu"

Biz bunları çok zor şartlar altında gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş taraftarı bize çok destek oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası bunu unutmayacaktır" dedi.

"Umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalırız"

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK hakkında da konuşan Dalgakıran, "Yapılanma sürecimizde erken başlayan bir mücadele olacak. Ama biz takımımızın ve teknik ekibin başaracağına inanıyoruz. Beşiktaş her maça büyük bir ciddiyetle yaklaşacaktır. Bunları aşarak umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalırız" şeklinde konuştu.

"Başkan bilgilendirme yapacak"

Son olarak takım bütçelerin artırılmasıyla ilgili Dalgakıran, "Yönetim kurulu ile konuştuktan sonra başkanımız bilgilendirme yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. (Ajansspor)