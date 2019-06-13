Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta, eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalar başladı.

Siyah-beyazlı yönetimle bir araya gelen Beşiktaş teknik heyeti, oyuncu istediği bölgeleri yönetime bildirdi. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef savunmaya takviye yapmak. Vida’nın yanına iyi bir stoper arayan Beşiktaş, iki kanat beki bölgesi için de alternatif arıyor.

34 yaşındaki Gökhan Gönül’ün performansından memnun olan siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncuya alternatif olabilecek, hatta formayı zorlayarak rekabeti arttıracak bir ismi kadroya katmak istiyor. Beşiktaş’ın bu konuda listesinde 3 ismi bulunuyor. Siyah-beyazlılarda ilk hedef Antalyaspor’un 25 yaşındaki oyuncusu Nazım Sangare oldu.

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans ve istikrarıyla dikkat çeken milli futbolcu için Akdeniz ekibi 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş, Sangare’nin fiyatını aşağı çekmek için uğraşıyor. Başakşehir’in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara da gündemde. Turuncu-lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun transferi zor görünse de, Beşiktaş bu konuda Başkaşehirli yöneticilerle temasa geçti.

Sağ bek konusunda yurt dışında da temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Bordeaux’nun 26 yaşındaki Senegalli oyuncusu Youssouf Sabaly’yi takip ediyor. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe ve Napoli’nin de listesinde olan Sabaly’nin transferini 3 milyon Euro’nun altında bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

Kartal, Mlapa’yı istiyor

Hollanda basını, Beşiktaş’ın Peniel Mlapa ile ilgilendiğini yazdı. Bonservisi Hollanda Ligi ekiplerinde Venlo’da bulunan Togolu golcünün 2.5 milyon Euro olan fiyatının, Mlapa’yı cazip hale getirdiği ifade edildi. Venlo’nun, Dynamo Dresden’den kiraladıktan sonra satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Mlapa için Beşiktaş’ın ilgisi kulüp tarafından onaylandı. Venlo yöneticisi Marco Bogers, Beşiktaş’ın ilgisinin olduğunu ancak resmi teklif almadıklarını söyledi. Hollanda basını, Beşiktaş’ın Mlapa için 2.1 milyon Euro değerinde bir bonservis düşündüğünü yazdı.

Kaynak: Yeni Şafak