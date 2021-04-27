Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda tutulması gerektiğini belirttiği isimlerden birisi olan Rosier için kulübü Sporting Lizbon'dan bonservis indirimi müjdesi gelmedi. Bunu üzerine Siyah-Beyazlı yönetim Portekiz kulübüne yeniden kiralama teklifini iletti. Sporting, yeniden kiralama teklifine sıcak bakmasa da oyuncusu Valentin Rosier'in Beşiktaş'ta kalma isteği nedeniyle düşünmek için süre istedi. İki kulüp arasındaki temaslar ise devam ediyor. (Takvim)



