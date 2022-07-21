Transferde son olarak Emrecan Uzunhan’ı 5 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş , Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu’nun 2023’te bitecek kontratlarını en kısa sürede yenilemenin planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar altyapıdan yetişen ve A takımda düzenli forma giyen milli oyuncuları sezon sonu bedelsiz kaybetmek istemiyor.

Eintracht Frankfurt’a transferi gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz’a son olarak İskoçya’nın köklü kulübü Glasgow Rangers kanca attı. İskoç basını, mavi-beyazlı kulübün Rıdvan için Beşiktaş’a 4 milyon poundluk (4.6 milyon euro) bir teklif yapmaya hazırlandığını ileri sürdü. Haberde, Glasgow Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un Rıdvan’ı kadrosunda görmek istediği savunuldu.

Bir süredir İtalyan ekibi Torino’nun da gündeminde yer alan 21 yaşındaki Rıdvan, Beşiktaş’ın anlaşma sağlayacağı kulübe gitmeye sıcak bakıyor. Ancak siyah-beyazlılar bu aşamada çok cazip bir teklif gelmediği sürece sözleşmesini yenileyerek, Rıdvan’la yola devam etmeyi planlıyor.

Ersin’in aklı da Avrupa’da

Kartal, Rıdvan’ın yanı sıra Ersin’e de uzun süreli kontrat imzalatmak istiyor. Başarılı kaleci için şimdiye kadar kulübe resmi bir teklif ulaşmadı. Fakat Ersin de Rıdvan gibi ileride Avrupa’ya açılmayı hedefliyor. Tüm bu faktörleri göz önünde bulunduran siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde her iki oyuncuyla da masaya oturarak sözleşme uzatma teklifini iletmesi bekleniyor. (Skorer)