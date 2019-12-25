Beşiktaş, resmi internet sitesinden bugün basında çıkan Kosovalı futbolcu Emir Umit'in transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kosovalı futbolcu Emir Umit’in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul’a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır.

Sezon başında Belçika’nın Namur ekibinden Llapi’ye transfer olan Emir Umit, 1.87 boyunda ve iki ayağını kullanabilir. Mevkiisi stoper olmasına karşın, ön libero olarak da görev alabiliyor.

BİR AÇIKLAMA DAHA!

Siyah beyazlılar, ayrıca takımdan ayrılacaklar ile ilgili yapılan haber hakkında da açıklama yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan ‘Beşiktaş’ta 4 Futbolcu İle Yollar Ayrılıyor’ başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasının gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.