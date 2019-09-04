Beşiktaş'tan Portekiz'e! Genç golcü Berke imzayı attı!

Beşiktaş'ın U21 takımında forma giyen Berke Doğukan Önde'nin yeni durağı Portekiz oldu. 2000 doğumlu 1.96’lık santrafor Vitoria Guimaraes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

04 Eylül 2019, Çarşamba 21:29 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Portekiz'e! Genç golcü Berke imzayı attı!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın U21 takımında forma giyen Berke Doğukan Önde, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimares'e transfer oldu. 19 yaşındaki genç golcü, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1.96 boyunda olan Berke, 5 yıldır Beşiktaş altyapısında forma giyiyordu. Futbol hayatının yurt dışında sürdürecek olan Berke'nin transferinde pay sahibi olan isimler; Ahmet Asil, Fatih Demirci ve Murat Turancı, Türkiye’deki yetenekli gençleri Avrupa’nın bir çok takımına kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Kara Kartal'a Karabükspor'dan transfer edilen genç forvet, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyerken, 3 gol atmayı başarmıştı.

Futbol hayatının yurt dışında sürdürecek olan Berke'nin transferinde pay sahibi olan isimler; Ahmet Asil, Fatih Demirci ve Murat Turancı, Türkiye’deki yetenekli gençleri Avrupa’nın bir çok takımına kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

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