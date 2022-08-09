Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı ekibin antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sohbet toplantısında Memphis Depay ve Miralem Pjanic ile ilgili iddiaları yalanlayan Kazancı, iki oyuncunun da gündemlerinde olmadığını vurguladı. Kazancı genel transfer gündemi hakkında da detaylı açıklamalarda bulundu.

Kazancı, "Depay ve Pjanic kesinlikle gündemimizde değil. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyoruz. Welinton’un transfer süreci devam ediyor. Ama takviye yapmadan Welinton’u göndermeyiz. Parasal anlamda 1 milyon Euro civarında. Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde yanıtını verecek. Konrad de la Fuente transferi bugün ya da yarın belli olacak" dedi.

Stoper transferine de değinen Ceyhun Kazancı, "Koray Günter, düşündüğümüz bir futbolcu. Maliyeti uygun olursa neden olmasın. Sassuolo Kaan Ayhan için 6-7 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor" ifadelerini kullandı.

Orta alan hakkında da konuşan Siyah-Beyazlılar'ın futbol aklı, "8 numara için yerli ve yabancı transferi düşünüyoruz. Nadiem Amiri transferi kolay değil. Leverkusen'in o bölgede başka bir oyuncusu sakatlandı, Amiri ile ilgili düşünceleri değişebilir. N'Koudou'yu en başından beri göndermek istemedik. Sağlıklı olduğunda; bizim oyunumuza katkı sağlayan, fark yaratan bir oyuncu” yorumunu yaptı.