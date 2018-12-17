Beşiktaş'tan Pepe'ye teşekkür mesajı

Beşiktaş, sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği Pepe'ye resmi internet sitesinden teşekkür etti.

17 Aralık 2018, Pazartesi 20:58
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Beşiktaş'tan Pepe'ye teşekkür mesajı

Siyah-beyazlılar, kulübün resmi internet sitesinden Pepe'ye teşekkür etti. 1,5 sezon Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş'la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"2017-18 sezonunda Futbol Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı. Pepe’ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." 

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