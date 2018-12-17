Siyah-beyazlılar, kulübün resmi internet sitesinden Pepe'ye teşekkür etti. 1,5 sezon Beşiktaş forması giyen dünyaca ünlü yıldız, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş'la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2017-18 sezonunda Futbol Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı. Pepe’ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."