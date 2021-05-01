Beşiktaş'tan PCR testi açıklaması! TFF kabul etmedi...
Beşiktaş kulübü, Süper Lig'in 39.haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde rakip takım için hızlandırılmış PCR testi uygulanması talep ettiklerini ancak bu talebin TFF Sağlık Kurulunca kabul görmediğini duyurdu
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şeklide;
Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağımız maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor’ a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir.
Hatayspor'da son olarak teknik direktör Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif çıkmıştı.