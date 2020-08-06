Beşiktaş’ta transfer gündemine sürpriz bir isim geldi... Siyah-Beyazlılar, 2013-2014 ve 2016-2017 yılları arasında takımda görev yapan Ömer Şişmanoğlu’nu hedefleri arasına ekledi. Geçen sezonun ikinci yarısında B.B.Erzurumspor’da 11 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki forvet için teknik direktör Sergen Yalçın’ın da olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Süper Lig’de daha önce Kayserispor, Antalyaspor, Eskişehirspor, Konyaspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen Ömer’in bonservisi elinde bulunuyor.