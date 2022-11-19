Sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat daha sonra Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş sezona büyük umutlarla girse de inişli çıkışlı bir performans çizdi. Ligde 14 maçta 22 puan toplayan ve 8. sırada olan Kartal'ın ara transfer dönemini bir hayli hareketli geçirmesi bekleniyor. İşte Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getirdikten sonra transfere ağırlık veren Beşiktaş'taki son dakika gelişmeleri...

İlk ayrılık Boyd

Beşiktaş'ta dün flaş bir ayrılık yaşandı. Kiralık oynadığı Ankaragücü’nde ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares’ten 2.4 milyon Euro bonservisle transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş’ta kendini bir türlü kanıtlayamadı. Önce Sivasspor, sonrasında ise Rizespor’a kiralık gönderilen ABD’li kanat oyuncusu bu sezon takıma dönse de sadece bir maçta 45 dakika görev alabildi. Transfer sezonunun bitiminde oluşturulan A takım listesine yabancı kontenjanı yüzünden giremeyen Tyler Boyd’un kontratı bu sezon sonunda bitecekti. Boyd’un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi. Devre arasında gönderilmesi beklenen tecrübeli isim, Şenol Güneş'li dönemdeki ilk resmi ayrılık oldu.

Kiralık futbolcular takip altında...

Beşiktaş'ta sezon başında kiralık giden oyunculardan çoğunun şans bulması Siyah Beyazlılar'ı mutlu etti. Teknik ekip, oyuncuların durumlarını yakından takip ediyor. İşte Beşiktaş’ın kiralık gönderdiği 10 genç futbolcunun performansı: Kartal Kayra Yılmaz: Ümraniye ile ligde 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Kerem Kalafat: Şu an sakat olsa da Rize’yle1’i kupada, 11 maçta şans buldu. Ajdin Hasic: Göztepe ile 5 karşılaşmada forma giydi ve1 gol attı. Atakan Üner: Lig’de Afyonspor ile12 müsabakada forma giydi. Ahmet Gülay: Alanyaspor ile ligde1, kupada 1 müsabakada görev yaptı. Erdoğan Kaya: Serik Belediyespor ile 8 maçta oynadı.









Dele Alli kararı verildi

Kartal'da yönetim, Everton'dan kiralanan Dele Alli için belirlenen satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. İngiliz futbolcunun ocak ayında 6 milyon Euro, sezon sonu 8 milyon Euro olan opsiyonunun devre arasında kullanılması düşünülmüyor. Sezon sonuna kadar değişim gösterip performansını üst seviyeye çıkarması halinde yeniden değerlendirme yapılacak.

İtalyan basınından Dennis Man iddiası

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve 3-4 ay formasından uzak kalacak Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın yerine takviye yapılacak. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Kara Kartal'ın, Serie A ekibi Parma'da oynayan 24 yaşındaki Romanyalı kanat oyuncusu Dennis Man'ı gündemine aldığı iddia edildi.









Yeni sol bek Enzo Diaz!

Kara Kartal'da ocak ayı transfer dönemi öncesi çalışmalar sürüyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, gözünü Arjantin'e çevirdi. Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planlayan Kartal, aradığını Arjantin'de buldu! Teknik direktör Şenol Güneş'in, Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmadığı ve o bölgeye transfer istediği belirtilmişti. Bu doğrultuda arayışa geçen yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi. Arjantin basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, CA Talleres takımında forma giyen Enzo Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Ziyech kendisine hayran bıraktı

Siyah-Beyazlılar'ın transfer hedefleri arasında yer alan Hakim Ziyech, önceki gece tüm dünyanın dikkatini üzerine çekecek bir gole imza attı. Yıldız oyuncu, Fas formasıyla hazırlık maçında Gürcistan'a orta sahanın gerisinden attığı golle kendisine hayran bıraktı! 29. dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Ziyech, kalecinin önde olduğunu görüp topu kaleye gönderdi. Topun ayaktan çıkması ve kaleyle buluşması o kadar hızlı oldu ki kimse golü ne olup bittiğini anlayamadı! Maç, 3-0 Fas üstünlüğüyle tamamlandı. Ziyech'in şahane golü, futbol dünyasında gündemin zirvesine oturdu. Hakim Ziyech'in attığı gol, özellikle İngiliz medyasında geniş yankı uyandırdı. Premier Lig ekibi Chelsea'yle ayrılığın eşiğinde olan başarılı oyuncu, Fas'la Dünya Kupası F Grubu'nda mücadele edecek. Fas'ın grubunda Hırvatistan, Belçika ve Kanada yer alacak.









Jet onay geldi

Siyah-Beyazlılar, ara transfer dönemi için çalışmalarda bulunurken menacerler aracılığıyla kulübe, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den Hakim Ziyech önerilmişti. Hücum hattının hem sağında hem de 10 numarada oynayabilen oyuncunun ekonomik şartlarını inceleme kararı alan yönetime, teknik ekipten de bu transfer için jet onay geldiği bildirildi. Siyah-Beyazlılar, uygun kiralama şartları oluşması halinde 29 yaşındaki hücumcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Chelsea'de alternatif isim

Premier Lig ekibi Chelsea'de alternatif isim konumunda bulunan Ziyech, Kara Kartal'a gelmesi halinde Rachid Ghezzal'ın sağ kanattaki yerini dolduracak, Cezayirli oyuncu takıma dönünce de 10 numaraya geçiş yapacak. Fas Milli Takımı’nda Ziyech'le beraber forma giyen Romain Saiss'in, Siyah-Beyazlılar'la ilgili olarak takım arkadaşına bilgi verdiği kaydedildi.









NWAKAEME KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilen kulüpler, transfer çalışmalarına erken başladı. Zayıf bölgelerini güçlendirmek isteyen şampiyonluk adayları, çok geniş listeler üzerinde çalışıyor. İhtiyaçların birbiriyle çakıştığı yerlerde de aynı isimler gündeme gelince, yıldız savaşları da kaçınılmaz oluyor. Şampiyonluğa büyük katkı yapmasına rağmen, istediği kontratı alamayınca Arabistan’ın yolunu tutan Nwakaeme, bir kez daha Trabzon’un gündeminde.

Abdullah Avcı’nın tekrar Trabzon’a kazandırmak istediği Nwakaeme’yi, Şenol Güneş Beşiktaş’a istiyor.

Yeni macerasından mutlu değil

Ancak Fırtına’nın bu kez çok ciddi bir rakibi var: Beşiktaş... Sol kanat arayan Trabzonspor ve Beşiktaş da Nijeryalı yıldız için devrede. Sezon başında Trabzonspor ’la sözleşme yenilemeyip Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Fayha’ya transfer olan Nijeryalı yıldız, yeni macerasından mutlu değil... 33 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye geri dönüşe hızlı bir şekilde yeşil ışık yakması sonrasında operasyonun en kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Süper Lig'e damga vurdu

Bu sezon Al Fayha ile 7 karşılaşmada boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu 3 gole imzasını koydu. Nijeryalı futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Yüksek tekniği ve şık çalımları ile Süper Lig'e damga vuran Nijeryalı yıldız, Bordo Mavili formayla çıktığı 145 maçta takımına 47 gol ve 40 asistlik katkı sağladı.







