MENÜ

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup’un alt baldır arka adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

14 Şubat 2021, Pazar 12:48 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup’un alt baldır arka adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

İşte Siyah beyazlılar'dan yapılan açıklama:

Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...