Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup’un alt baldır arka adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
İşte Siyah beyazlılar'dan yapılan açıklama:
Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.
https://twitter.com/Besiktas/status/1360887860983922694