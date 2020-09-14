Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in ilk haftasında dün oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

14 Eylül 2020, Pazartesi 20:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oğuzhan Özyakup’un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta, uyluk iç adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir.

Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


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