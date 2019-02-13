Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un yaşadığı sağlık problemi nedeniyle kısa bir süre takımdan uzak kalacağını açıkladı.

13 Şubat 2019, Çarşamba 15:14 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, geçirdiği göz rahatsızlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak. Siyah-Beyazlılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla sakatlıkla ilgili detayları paylaşırken, milli futbolcunun cuma günü oynanacak Yeni Malatyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Oğuzhan Özyakup’un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Özyakup, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirilecektir.

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