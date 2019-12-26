Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile dördüncü sezonunu geçiren ve performansıyla beğeni toplayan Fabrice N'Skala'yı gözüne kestirdi. Resmi temaslara başlamak için de TFF'nin kulüp bütçelerini açıklamasını bekliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu da Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

Her mevkinin adamı!

Sol bekte oynayan N'Sakala; zaman zaman sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor. 29 yaşındaki futbolcu sol bekte 177 maça çıkıp 15 asist yaparken, sol kanatta 18 maça çıkıp 2 gol pası verdi. Sağ bekte başladığı 7 maçta ise 1 asistle oynadı. (Sabah)