Domagoj Vida, Jeremain Lens, Michy Batshuayi ve Oğuzhan Özyakup’un da bulunduğu yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, yılda 1.6 milyon Euro garanti ücret alan Kevin N’Koudou’dan, ücretinde indirim yapmasını istedi.

AVRUPA’DAN BiRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR

Siyah beyazlı yöneticiler, Fransız futbolcunun menajerine, “N’Koudou’dan memnunuz ancak kulübün ekonomik yükünü hafifletmek zorundayız. Ücretinde indirim yapmasını istiyoruz. Yoksa da isteklerini karşılayacak bir takıma gitsin” dedi. Bu talep üzerine harekete geçen menajerin, Avrupa’da birkaç kulüple görüştüğü ve haber beklediği öğrenildi. Beşiktaş, N’Koudou’nun ayrılması halinde Marsilya’nın 21 yaşındaki ABD’li sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente’yi bir yıllığına kiralayacak.

WELiNTON GiDERSE YERiNE 2 ADAY VAR

Diğer taraftan Suudi Arabistan’ın El İttifak takımından teklif alan Welinton’un da ayrılmasının söz konusu olduğu, böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, bonservisi elinde olan Jason Denayer ya da Verona’dan Koray Günter’le temasa geçileceği belirtildi. İki futbolcu da daha önce Galatasaray ’da forma giymişti. (Hürriyet)