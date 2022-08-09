Beşiktaş'tan N'Koudou'ya iki seçenek
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş Yönetimi, maliyetini yüksek bulduğu N’Koudou’ya 2 seçenek sundu. Takım bütçesini düşürmeye çalışan siyah beyazlılar, yılda 1.6 milyon Euro garanti para alan Fransız futbolcudan fedakarlık bekliyor. N’Koudou giderse Marsilya’dan Konrad De La Fuente kiralanacak.
Domagoj Vida, Jeremain Lens, Michy Batshuayi ve Oğuzhan Özyakup’un da bulunduğu yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, yılda 1.6 milyon Euro garanti ücret alan Kevin N’Koudou’dan, ücretinde indirim yapmasını istedi.
AVRUPA’DAN BiRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR
Siyah beyazlı yöneticiler, Fransız futbolcunun menajerine, “N’Koudou’dan memnunuz ancak kulübün ekonomik yükünü hafifletmek zorundayız. Ücretinde indirim yapmasını istiyoruz. Yoksa da isteklerini karşılayacak bir takıma gitsin” dedi. Bu talep üzerine harekete geçen menajerin, Avrupa’da birkaç kulüple görüştüğü ve haber beklediği öğrenildi. Beşiktaş, N’Koudou’nun ayrılması halinde Marsilya’nın 21 yaşındaki ABD’li sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente’yi bir yıllığına kiralayacak.
WELiNTON GiDERSE YERiNE 2 ADAY VAR
Diğer taraftan Suudi Arabistan’ın El İttifak takımından teklif alan Welinton’un da ayrılmasının söz konusu olduğu, böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, bonservisi elinde olan Jason Denayer ya da Verona’dan Koray Günter’le temasa geçileceği belirtildi. İki futbolcu da daha önce Galatasaray ’da forma giymişti. (Hürriyet)