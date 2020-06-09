Beşiktaş'tan N’Koudou açıklaması

Beşiktaş kanat oyuncusu Georges N’Koudou’nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

09 Haziran 2020, Salı 13:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan N’Koudou açıklaması

Beşiktaş kanat oyuncusu Georges N’Koudou’nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği ve tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi

Yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır

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