27 Haziran'da başlayacak kampa en az bir forvet transferini yetiştirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, dört koldan transfer taarruzuna başladı. Bologna'da oynayan Marko Arnautovic ve Benfica forması giyen Haris Seferovic için nabız yoklasa da siyah-beyazlıların asıl hedefi tanıdık bir isim: Jackson Muleka... Rota; geride kalan sezonda Kasımpaşa'da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcuya kırıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de "Muleka gündemimizde var" diyerek açıkladığı oyuncu için resmi adımlar atılmaya başlandı.

STANDARD LİEGE, OYUNCUYU 2 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Siyah-beyazlıların, tapusu Standard Liege'de bulunan oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Belçika ekibinin de bonservis gelirinin %50'sini Muleka'yı transfer ettiği Mazembe kulübüne vereceği için Beşiktaş'ın önerisine sıcak baktığı vurgulandı. Kartal'ın, Standard Liege'e teklifi ise 1.5 milyon Euro kiralama ücretiyle birlikte 3 milyon Euro bonservisten oluşuyor. Belçika kulübünün de öneriyi değerlendirmeye aldığı ve cevabını en yakın zamanda Beşiktaş'a ileteceği belirtildi. Standard Liege, Muleka'yı Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımı Mazembe'den 2 milyon Euro'ya transfer etmişti. (Sabah)