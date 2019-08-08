Beşiktaş, genç oyuncu transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda Bursaspor’un 2 genç oyuncusu Muhammed Şengezer ve Umut Meraş için çalışmalarını hızlandırdı.

İkinci Başkan Serdal Adalı’nın bizzat ilgilendiği operasyonda son olarak Beşiktaş’ın, Yeşil-Beyazlılar’a 2 oyuncu için 10 milyon TL önerdiği bildirildi. Yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un ise oyuncuları için 15 milyon TL’lik değer belirlediği ifade edildi. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Sol bek hattında Caner Erkin’e alternatif olması için Umut Meraş’ı isteyen yönetim, Loris Karius’un sakatlanmasının ardından da Bursaspor’un bir diğer genç oyuncusu Muhammed Şengezer’in peşine düşmüştü.

Umut, tepki göstermişti

Umut Meraş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı açıklamayla Bursaspor Yönetimi’ne ateş püskürmüştü. Meraş, “Sayın Mesut Mestan gelen tekliflerin şahsım ve ekonomik olarak zor durumda olan kulübüm adına bu kadar umursanmayarak sürecin her geçen gün uzatılmasını, başta Bursaspor camiasına sonra da bana yapılmakta olan büyük bir saygısızlık olarak görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Yıldırım