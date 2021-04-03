Kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajın giriş bölümünde; “Merkez Hakem Kurulu’nun, takımımızın Kasımpaşa ile oynayacağı maça, teamüllere aykırı bir şekilde geçtiğimiz hafta oynadığımız derbi maçımızı yöneten hakemi atarken; sözde eşitlikçi davranıyor gözükmek adına rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemleri atamış olması trajikomik bir olaydır” ifadeleri yer aldı.

‘Hakemi de baskı altına soktunuz’

Sert açıklamasının ikinci bölümünde, “Hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen camiamızın; ’önümüzü kesecekler’ endişesini haklı çıkarırcasına yapılan bu uygulama, kişisel egoları tatmin etmekten öteye gitmeyeceği gibi maça atanan hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına sokmuştur. Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. Merkez Hakem Kurulu’na önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler’i atayınız. Biz Beşiktaş’ız! Şeref’imizle oynar, Hakkı’mızla kazanırız!” denildi.