Beşiktaş'tan Mensah açıklaması!

Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen Mensah ile ilgili transfer çalışmalarının olmadığını resmen açıkladı.

26 Aralık 2019, Perşembe 10:59
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Beşiktaş'tan Mensah açıklaması!

Ocak ayı transfer dönemi yaklaştı ve takımlar için birçok futbolcu gündeme gelmeye başladı. Bu isimlerden birisi de Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'tı. Siyah beyazlıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katacağı iddia ediliyordu.

Beşiktaş, Mensah transferi ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Siyah beyazlılar, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

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