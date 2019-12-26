Ocak ayı transfer dönemi yaklaştı ve takımlar için birçok futbolcu gündeme gelmeye başladı. Bu isimlerden birisi de Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'tı. Siyah beyazlıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katacağı iddia ediliyordu.

Beşiktaş, Mensah transferi ile ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Siyah beyazlılar, "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.