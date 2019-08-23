İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; 30 yaşındaki Fransız oyuncu için Beşiktaş hem Roma hem de oyuncuya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Hem ön libero hem de stoper mevkisinde oynayabilen Maxime Gonalons'un ise Beşiktaş'ın teklifinden ikna olmadığı ve Fransa'ya, Rennes kulübüne gitmek istediği belirtildi. Gonalons geçen sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giymiş ve sezon sonu kulübü Roma'ya dönmüştü.

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