Beşiktaş'tan Mario Balotelli ve Cenk Tosun harekatı
Şampiyonluk yolunda hücum hattını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, gündemine yıldız isimleri aldı. Everton’da istediği süreleri alamayan Cenk Tosun’dan haber bekleyen yönetim, Milli futbolcuyu kiralamayı hedefliyor.Kartal’ın listesindeki bir başka isim ise İtalyan ekibi Brescia’dan ayrılmaya hazırlanan Mario Balotelli. Beşiktaş, ikinci yarıya bu iki isimden birini transfer ederek girmenin planlarını yapıyor.
İkinci devre öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şampiyonluk için mutlaka bir golcü alacak olan Siyah- Beyazlı ekibin, listesinde iki isim var. İtalya Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Mario Balotelli, Kara Kartal’ın vazgeçilmezi konumunda yer alıyor. Mali sıkıntılar nedeniyle bu transfer için bir çözüm arayan Beşiktaş, bütçede yer açılması halinde 29 yaşındaki santrfor ile görüşmelere başlayacak.
Girişimler sürüyor
Ayrıca Avcı’nın ekibinde transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Cenk Tosun. İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da mutsuz olduğu öğrenilen ve istediği süreleri alamayan milli futbolcu için de girişimler halen devam ediyor. 28 yaşındaki golcünün, en kötü ihtimalle eski takımına kiralık olarak kazandırılması bekleniyor.
Orhan Yıldırım
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