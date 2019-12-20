Fransız kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Marcelo yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini bildirdi. 32 yaşındaki deneyimli oyuncuya mesafeli yaklaşan yönetimin ise savunmadan bir ismin takımdan ayrılması ve bedelsiz gelmesi koşuluyla transferin gerçekleşebileceğini ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş’tan 2 yıl önce 7 milyon euro bonservis karşılığında Lyon’a gittiğinde taraftarı bir hayli üzen Marcelo Guedes, siyah-beyazlı takıma geri dönmek için devre arası transfer dönemindeki hareketliliği bekliyor.

Son dönemde Lyon taraftarıyla arası açılan ve ailesinin güven içerisinde yaşaması için İstanbul’a dönmenin planlarını yapan Brezilyalı stoper, Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçti. Siyah-beyazlıların, Lyon’la 2021’e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya, “Kapımız sana her zaman açık fakat bonservis sorununu çözmen gerekli” cevabını verdiği belirlendi.

Yönetimin ayrıca Marcelo’ya kadroda yeni bir stopere yer olmadığını ancak savunmadan birinin gitmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceğini söylediği bildirildi. Geçtiğimiz yaz döneminde Beşiktaş’a gelmek için yoğun çaba harcayan fakat bunda başarılı olamayan Marcelo’nun geri dönmesi halinde yıllık ücret konusunda da sorun çıkarmayacağını söylediği öğrenildi. (Skorer)