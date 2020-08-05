Beşiktaş'tan Marcelo Guedes için 2 milyon Euro'luk teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo Guedes için Lyon'a 2 milyon Euro teklif edecek.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan Marcelo Guedes için 2 milyon Euro'luk teklif

Beşiktaş, stoper transferi konusunda da gözünü Lyon’a dikmiş durumda. Bir yandan Rafael için girişimlerde bulunan Kara Kartal’ın, eski oyuncusu Marcelo Guedes için de çalışma yaptığı kaydedildi. 3 yıl önce 7 milyon Euro karşılığında Lyon’a transfer olan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için Kara Kartal’ın Fransız ekibine 2 milyon Euro önereceği bildirildi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro seviyesinde bulunan tecrübeli savunmacı, yaptığı açıklamalarda her fırsatta Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığını belirtmişti. 1,91’lik savunmacının kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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