Beşiktaş oyuncularına gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye alırken Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah- Beyazlılar'ın yıldızını sezon başından beri izleyen Fransız ekibi, Siyah-Beyazlı Yönetime genç oyuncu için bir teklif sundu. Ancak bu teklif Beşiktaş Yönetimi tarafından kabul görmedi.

Lyon, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 7.5 milyon Euro'luk bir transfer teklifinde bulundu. Kara Kartal oyuncudan 15 milyon Euro gelir beklediği için teklifin artırılmasını istedi.

Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a yeni bir teklif sunması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

MÜTHİŞ BİR ÇIKIŞ YAKALADI

Beşiktaş altyapısından yetişen ve iki sene önce 50 bin Euro piyasa değeri olan genç yetenek kısa süre içinde müthiş bir çıkış yakaladı. Rıdvan Yılmaz'ı Lyon dışında Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takip ettiği biliniyor. 6 kez milli takım forması giyen Rıdvan bu sezon 30 maçta 3 gol atarken 4 de asiste imza attı. (Takvim)