Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’dan 2 yıllığına kiralanan Loris Karius için Beşiktaş harekete geçti. 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Alman file bekçisi için ilk etapta bu rakamın taksitlerle ödenmesi düşünülmüştü. Ancak yüksek maliyet Beşiktaş Yönetimi’ni zora soktu. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın gelecek dönemde de kadrosunda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki eldiven için belirlenen formül ise yeniden kiralama oldu. Kara Kartal’ın, Merseyside ekibi ile masaya oturması ve bu konu hakkında görüşmesi bekleniyor.

Karius da istiyor

Aynı zamanda Karius’un da İstanbul’u ve taraftarı çok sevdiği öğrenilirken en azından bir yıl daha Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Tecrübeli file bekçisi için önümüzdeki günlerde yönetim tarafından somut adımlar atılacak.

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