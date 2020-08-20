Yeni sezon öncesinde hem Süper Lig hem de Avrupa için büyük planları bulunan Siyah-Beyazlılar, takımda değişim için düğmeye basmıştı. Geçen dönemin kadrosunda yer alan; Loris Karius, Victor Ruiz, Rebocho, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mohamed Elneny, Kevin- Prince Boateng, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz, yeni sezonda kadroda yer almayacak. Mevcut kadroya şu ana kadar resmi olarak; Fabrice N’Sakala ve Bernard Mensah takviyelerini yapan kulüp, diğer bölgeleri de güçlendirmek için çalışma başlattı. Kara Kartal’ın bu doğrultuda gözünü ilk olarak Fransa’ya diktiği öğrenildi. Galatasaray’da 2 sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru için çalışma başlatan yönetim, 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Monaco’ya teklifte bulunduğu bildirildi.

Ada kulübüne iletildi

Siyah-Beyazlılar’ın, orta saha transferi doğrultusunda da ezeli rakibi Galatasaray’da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’yı da gündemine aldığı belirtildi. Premier Lig ekibi Southampton’da forma giyen 26 yaşınaki Gabonlu ön libero için de Ada temsilcisine kiralama teklifinin iletildiği iddia edildi