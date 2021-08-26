MENÜ

Beşiktaş'tan kulüp başkanlarına forma hediyesi

Beşiktaş Kulübü, İstanbul'un UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı organizasyona katılan tüm kulüplerin başkanlarına isimleri yazılı Beşiktaş forması ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin başarı dileklerini içeren bir mektubunu hediye etti.

26 Ağustos 2021, Perşembe 19:30 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'tan kulüp başkanlarına forma hediyesi

Beşiktaş Kulübü, İstanbul'un UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı organizasyona katılan tüm kulüplerin başkanlarına isimleri yazılı Beşiktaş forması ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin başarı dileklerini içeren bir mektubunu hediye etti.

Siyah beyazlı kulüp, Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yer alıyor.

(DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...