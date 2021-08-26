Beşiktaş Kulübü, İstanbul'un UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı organizasyona katılan tüm kulüplerin başkanlarına isimleri yazılı Beşiktaş forması ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin başarı dileklerini içeren bir mektubunu hediye etti.

Siyah beyazlı kulüp, Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yer alıyor.

(DHA)