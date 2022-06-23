Siyah-Beyazlılar, stoper transferinde hareketli saatler yaşıyor. Abdülkerim Bardakçı’yla ön anlaşma sağlamasına rağmen Konyaspor ’u ikna edemeyen Kara Kartal, Yeşil-Beyazlılar’ın Fenerbahçe ’yle anlaşması sonrasında rotasını değiştirdi. Beşiktaş ’ın, Hellas Verona’dan Koray Günter ve bonservisi yine aynı takımda bulunan Mert Çetin için çalışma başlattığı belirtildi. Kara Kartal, eğer bu ikiliden birini alırsa savunma kurgusu değişecek.

Atınç da listede

Normal şartlarda üçlü savunmada Romain Saiss’i merkezde oynatmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, savunmaya sağ ayaklı bir oyuncu alınırsa Saiss’i üçlünün soluna çekecek. Ancak Beşiktaş’ın savunma için bir planı daha var. Listede sol ayaklı olması sebebiyle Göztepe forması giyen Beşiktaş alt yapısı çıkışlı Atınç Nukan da var. Kariyerine Birinci Lig’de devam etmek istemeyen Atınç’ın, Beşiktaş’a geri dönmeye hazır olduğu bildirildi. Eğer Atınç alınırsa teknik direktör Valerien İsmael’in planladığı gibi Saiss merkezde, sol ayaklı Atınç da savunmanın solunda forma giyebilecek.