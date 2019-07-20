Beşiktaş'tan Konoplyanka sürprizi!

Beşiktaş, Schalke'yle ayrılığın eşiğinde bulunan Yevhen Konoplyanka için devreye girdi. Siyah-Beyazlılar’ın, Fenerbahçe’nin de hedefleri arasında yer alan Ukraynalı kanat oyuncusu için çalışma başladığı bildirildi.

20 Temmuz 2019, Cumartesi 08:48
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Beşiktaş'tan Konoplyanka sürprizi!

Bankalar Birliği’yle yaptıkları kredi anlaşmasının ardından 290 milyon TL’lik kısa ve orta vaadeli borç ödemesini gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar, transferde düğmeye basmıştı. Bu gelişmenin ardından transferde ilk imzayı Tyler Boyd’a attıran Kara Kartal; stoper, sol bek ve sağ beke ek olarak orta sahada da girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar’ın, kulübün gündeminde yaklaşık son 3 sezondur yer alan Yevhen Konoplyanka için yine atak başlatıldığı iddia edildi.

Almanya’da yayın yapan Sky Deutschland’ın iddiasına göre, Fenerbahçe’nin de transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Ukraynalı kanat oyuncusu için Beşiktaş’ın da şartlarını zorladığı kaydedildi.

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