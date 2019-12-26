Siyah-Beyazlılar, ligde yarın Vodafone Park’ta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesiyle ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

Bildiride, “Vodafone Park’tan kombinesi olan taraftarlarımızın altı maçla sınırlı olan kombine devir hakkı, Futbol Takımımızın Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynayacağı maça özel olarak serbest bırakılmıştır. Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı Gençlerbirliği maçında Beşiktaşımıza destek olmak için Vodafone Park tribünlerine davet eder, gelemeyecek olan kombine sahibi taraftarlarımızdan kombinelerini başka taraftarlarımıza devretmelerini önemle rica ederiz” denildi.