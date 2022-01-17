Siyah-Beyazlılar’da yaşanan koronavirüs pozitif vakalarının çokluğu sebebiyle uzun süredir ideal 11 görev yapamamıştı. Tedavi süreçleri tamamlanan futbolcuların bu kez de idman eksikleri sebebiyle takımdan uzak kalmaları, Emirhan İlkhan gibi gençlerin şans bulmasına yardımcı olmuştu. Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup’un idman eksikleri sebebiyle Gaziantep mücadelesinde ilk 11’de görev yapan Emirhan İlkhan ve Güven Ya lçın, yarın akşam Karagümrük’le deplasmanda oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Emirhan’ın yerine Oğuzhan Özyakup’un, Güven Yalçın’ın yerine ise Cyle Larin’in forma giyeceği öğrenildi. Kadronun; Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi şeklinde olması bekleniyor.

Emirhan ikinci yarıda....

Kara Kartal’ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, Süper Kupa ve Rizespor karşılaşmalarında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekmişti. Gaziantep mücadelesine ilk 11’d e başlayan 17 yaşındaki orta saha, 61’d e yerini Oğuzhan Özyakup’a bırakmıştı. Büyük bir çıkış yapan genç oyuncunun yarın akşamki Karagümrük müsabakasına sonradan dahil olması bekleniyor.