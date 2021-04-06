Beşiktaş Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) flaş bir açıklamada bulundu. Siyah Beyazlı kulüp, UEFA'nın geçmiş dönemlere ait yaptığı UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyacağını açıklamasının ardından harekete geçti ve CAS sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği,CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.





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Neler olmuştu?

UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekip finansal ihlal yaptı.

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacak.

Siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu ceza kaldırılacak.





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