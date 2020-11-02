Beşiktaş kulübü, Yukatel Denizlispor karşısında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından iki maç ceza alan Josef de Souza için itiraz edildiğini açıkladı

Yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Josef de Souza’nın, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesiyle sonuçlanan eylemi ile ilgili olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) futbolcumuza vermiş olduğu 2 resmi müsabakadan men cezasına karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.