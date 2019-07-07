Geçtiğimiz sezonun devre arasında Shinji Kagawa'yı Borussia Dortmund'dan kiralayarak tarihinin ilk Japon futbolcusunu transfer eden Beşiktaş, şimdi de bir başka Japon yıldız Yuma Suzuki'nin peşine düştü. 23 yaşındaki santrforun ülkesinde yayım yapan Hochi News adlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın oyuncuya transfer teklifinde bulunduğunu yazdı.

Suzuki'nin formasını giydiği Kashima Antlers kulübüne yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde golcü oyuncuyu Belçika ekibi St. Truiden'in de istediği ancak Beşiktaş'ın sunduğu teklifin çok daha cazip olduğu aktarıldı. Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan Suzuki, takımıyla bugüne dek çıktığı 151 maçta 45 gol ve 23 asist kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler