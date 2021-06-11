Geçtiğimiz günlerde Vincent Aboubakar'ı gönderen Beşiktaş 'ta golcü transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Özellikle TFF'nin harcama limitlerini artıracak olması nedeniyle Siyah-Beyazlılar da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olabilecek bir kadro kurmanın hayallerini kuruyor. Bu yüzden Kara Kartal, daha önce temas halinde olduğu, son olarak Atletico Madrid'in formasını giyen, şu anda ise boşta olan Diego Costa'yı ilk etapta bitirmeyi hedefliyor. Ardından İtalyan ekibi Roma ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Edin Dzeko ile anlaşmaya varmak istiyor.









Kampa kadar...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın birkaç gün içerisinde yeni sözleşmeyi imzalamasına kesin gözüyle bakan yönetim de imza sonrasında 2 yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın, Costa ile Dzeko'yu, 5 Temmuz’da başlayacak olan Slovakya kampına yetiştirmeyi hedeflediği de bildirildi.

Orhan Yıldırım







