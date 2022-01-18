Kara Kartal’da bu akşam Karagümrük’le oynanacak mücadele öncesinde sakatlıkları bulunan isimler dışında eksik bulunmaması teknik ekibi sevindiriyor. Koronavirüs tedavisi tamamlanan; Alex Teixeira kadroda olabilecek. Kart cezalarını tamamlayan Domagoj Vida ve Francisco Montero da bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Vida, sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemedi. Çaykur Rizespor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan Montero da geçen haftaki mücadelede takımını yalnız bırakmıştı. Beşiktaş ’ta sakatlıkları bulunan Atiba, Welinton, Emirhan İlkhan, N’Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak.