Milli aradan sonra Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maça hakem Halil Umut Meler’in atanmasına büyük tepki gösterdi. Ligde oynadıkları son karşılaşma olan Fenerbahçe derbisini de yöneten Meler’in bir sonraki maçlarında da görevlendirilmesi üzerine Siyah-Beyazlılar yayınladıkları bildiriyle, MHK’dan ivedilikle açıklama istedi.

‘Hangi saiklerle atandı’

Beşitaş Kulübü’nün açıklamasında, “MHK’nın Halil Umut Meler’i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. MHK’dan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!” denildi.