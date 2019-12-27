Beşiktaş Guilherme için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor... Bir süredir Brezilyalı futbolcu için nabız yoklayan Siyah- Beyazlı yönetim en kısa zamanda Yeni Malatyaspor'la bir görüşme gerçekleştirecek. Yeni Malatyaspor'a önerilecek rakamın 500 bin Euro ile birlikte 2 genç oyuncu olacağı öğrenildi. Verilecek cevaba göre yol haritası belirlenecek.

GUILHERME GELMEK İSTİYOR

Kartal Yeni Malatyaspor'u ikna ettiği takdirde bu kez futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benevento ile de görüşecek. Gelişmelerden haberdar olan Guilherme'nin de Beşiktaş'a gelmek istediği öne sürüldü.

Kaynak: Takvim